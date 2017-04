People

PEOPLE Le chanteur n’est pas aussi à l’aise qu’on l’imagine avec les filles…

Le chanteur Harry Styles dans les rues de Londres - WENN

20 Minutes avec agences

Harry Styles s’apprête à sortir vendredi son premier single en solo, Sign of The Times.

SIGN.OF.THE.TIMES // 7.APRIL.17 // A post shared by @harrystyles on Mar 31, 2017 at 5:02am PDT

Avec sa base de fans – conséquence du succès mondial de One Direction qui l’a fait connaître – et son image de tombeur – il est sorti, entre autres, avec Taylor Swift et Kendall Jenner – il pourrait afficher une certaine confiance en lui. Pourtant, il n’est pas exactement le play-boy que l’on imagine. « Avant, je faisais des recherches pour me renseigner sur mes rencards, mais je me suis dit que j’allais arrêter. C’est impossible de sortir avec quelqu’un sans avoir une perception de cette personne, et j’ai commencé à penser que ce n’était pas bien, et aussi un peu bizarre », a-t-il expliqué lors de son interview avec Nick Grimshaw sur BBC Radio 1.

>> A lire aussi : Taylor Swift a enregistré un duo avec Zayn Malik

Harry Styles n’est pas non plus étranger aux rencontres en ligne et il s’est imposé la même ligne de conduite : ne pas essayer d’en savoir trop avant de voir la personne pour la première fois. « Si tu regardes le profil de quelqu’un avant de rencontrer cette personne, c’est un peu pareil », a-t-il ajouté.

Trop occupé

De toute façon, plus de sites de rencontres ni de rencards tout court pour Harry Styles. Il est bien trop pris par ses impératifs en ce moment pour avoir une vie sentimentale. « Je n’ai pas été en couple depuis un moment, parce que je suis parti tourner le film (Dunkerque, de Christopher Nolan), puis j’ai enregistré l’album, donc non, ça fait un moment », a-t-il ajouté.

Si sa vie amoureuse est un peu en berne, tout n’est pas perdu. Le chanteur affirme être très fier de son album, qu’il a composé en écoutant ses envies. « Je ne veux pas paraître bizarre, mais c’est mon album préféré en ce moment », a-t-il d’ailleurs assuré.

Mots-clés :