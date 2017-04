People

Le prince Harry est très engagé en faveur de l’éradication des mines antipersonnel, un combat engagé par sa mère, la princesse Diana, en son temps. Il était ainsi présent lors d’une réception pour le programme Landmine Free World 2025, qui vise à débarrasser le monde des mines terrestres d’ici huit ans.

Avec le Prince Harry. Kensington. 20 ans de lutte contre les mines. Hommage à Lady Di. La GB triple son aide au déminage à 100 M L/an. pic.twitter.com/Rr7aQNhjDQ — Yves MAREK (@YvesMAREK) April 4, 2017

Prince Harry's speech praising his late mother's work on campaigning against landmines @TheHALOTrust Mines Advisory Group pic.twitter.com/4wtME1XCMU — Simon Perry (@SPerryPeoplemag) April 4, 2017

Dans son discours, le prince Harry a évoqué le voyage qu’avait fait sa mère en août 1997, en Bosnie. Sur place, elle avait rencontré deux hommes, un Musulman et un Serbe, qui tous deux avaient perdu leurs jambes à cause d’une mine antipersonnel. « Elle a partagé leur histoire avec le monde et a aidé à monter des campagnes avec des gens qui sont pour beaucoup présents ce soir (…) Ces deux jeunes hommes, Malic et Zarko, sont maintenant des adultes et ils sont avec nous. 20 ans après, ils se battent toujours avec leurs blessures physiques et émotionnelles et le coût élevé des prothèses », a déclaré le Prince Harry comme le rapporte eonline.com.

Une promesse à tenir

Le prince Harry a ensuite appelé le public à se joindre à lui pour l’aider à poursuivre le combat de sa mère, décédée le 31 août 1997. Pour convaincre son auditoire, il a fait appel à des chiffres, en expliquant qu’il faudrait 100 millions d’euros supplémentaires par an pour nettoyer des pays comme le Cambodge, le Sri Lanka ou l’Afghanistan. « C’est le coût d’une star qui signe pour une équipe de football professionnelle », a-t-il souligné.

Prince Harry listens to experts on work to ban all land mines internationally @theHALOTrust #PrinceHarry pic.twitter.com/WIN2OrNkes — Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) April 4, 2017

« Quand ma mère a dit au revoir à Zarko ce mois d’août-là, quelques semaines avant sa mort, elle lui a dit qu’on ne l’oublierait pas. S’il vous plaît, aidez-moi à tenir sa promesse faite à Zarko et Malic », a également déclaré le Prince Harry.

Prince Harry takes up Diana’s land mines ban cause https://t.co/Jn8cb57NO2 pic.twitter.com/wHVFp8S45x — Nobility Titles (@NobleTitles) April 2, 2017

