20 Minutes avec agences

Justin Theroux s’apprête à faire son retour sur le petit écran pour la dernière saison de The Leftovers, mais il risque de délaisser le métier de comédien pendant un temps.

L’acteur a en effet confié à ET durant une conférence de presse organisée par HBO hier qu’il souhaitait se consacrer de nouveau pleinement à l’écriture de scénarios. « Je vais me concentrer sur l’écriture, a-t-il confirmé. J’ai déjà écrit quelques trucs que j’ajuste et réorganise, et il y a un autre truc que je veux écrire. »

Justin Theroux a toujours jonglé entre sa carrière d’acteur, de scénariste et de réalisateur. C’est à lui qu’on doit, entre autres, le scénario d’Iron Man 2, ainsi que de Zoolander 2 – qu’il a coécrit avec John Hamburg, Ben Stiller et Nicholas Stoller.

Sa femme l’inspire

La nouveauté, c’est que Justin Theroux se verrait bien écrire pour sa femme, Jennifer Aniston. « Si le bon truc me vient, je l’écrirai, a-t-il confié. On lance des idées parfois, mais il faut que ce soit quelque chose que j’ai envie d’écrire, et quelque chose dans lequel elle veuille jouer, et c’est plus difficile qu’on l’imagine. »

Si ça ne semble pas gagné d’avance, Justin Theroux aimerait toutefois sincèrement voir ce projet se réaliser. « Ce serait fantastique si l’on pouvait faire quelque chose ensemble », assure-t-il.

