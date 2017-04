People

Salma Hayek est remontée, et elle n’hésite pas à le faire savoir. La raison de son courroux ? Donald Trump a récemment annoncé qu’il souhaitait se débarrasser des immigrés mexicains en situation irrégulière. Manque de chance, Salma Hayek est Mexicaine, et a pris la défense de ses concitoyens et de leurs compétences.

« Nous sommes productifs pour la société de bien des façons, confie-t-elle à WENN. Les films pour lesquels j’ai travaillé ont rapporté presque un milliard de dollars. C’est bon pour l’économie. Nous contribuons, et j’ai généré beaucoup d’argent. Les trois derniers Oscars, avant celui-ci (La La Land), ont été gagnés par des réalisateurs mexicains. Donc nous contribuons à la société dans bien des secteurs. »

L’actrice insiste, les Mexicains ont leur place aux Etats-Unis. « La plupart des travailleurs en situation irrégulière sont des fermiers très, très doués, et ils ne veulent pas avoir de lien avec la drogue. La plupart des gens qui viennent ici ne veulent rien à voir avec la drogue. Le boulot est très dur, et ils ont l’endurance, les capacités et la main verte. Si tu n’as pas la bonne énergie dans tes mains, tu tues la plante. Ces personnes ont les facultés, et l’Amérique a besoin de personnes avec ces facultés. »

L’actrice, mariée à François-Henri Pinault, rappelle par ailleurs que l’immigration est une bénédiction pour l’économie. « Ces travailleurs sont vraiment bénéfiques pour l’économie américaine, et personne ne voudra le faire (leur travail), surtout pas à ce prix », a-t-elle ajouté.

Quant au fameux mur que souhaite ériger Donald Trump, Salma Hayek, forcément, se montre plus que sceptique. « C’est une perte de temps et d’argent, a-t-elle commenté. Il n’y a rien de plus absurde, et c’est stupide. (…) Certaines personnes réussiront toujours à rentrer. »

