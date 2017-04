People

MARIAGE Deux mois avant le mariage de Pippa Middleton avec James Matthews, sa duchesse de sœur a profité avec elle de son EVJF le week-end du 11 et 12 mars…

Pippa Middleton (à gauche) à un match de tennis en juin 2015. - Tim Ireland/AP/SIPA

Claire Barrois

L’événement avait été tenu secret, donc elles en ont bien profité ! C’est loin des curieux que Pippa Middleton a enterré sa vie de jeune fille. Où précisément ? A Méribel, en Savoie, pour un EVJF à la sauce française. Et parmi les invitées, elle a évidemment pu compter sur sa sœur Kate, la duchesse de Cambridge.

Un week-end au ski à la demande de la fiancée

« Pippa adore skier, c’était son choix de passer le week-end à la montagne, a révélé un proche au journal The Sun. Elle et ses amies ont séjourné dans un chalet luxueux avec des serveuses et un chef qui s’assuraient qu’elles soient traitées comme il se doit. » Un EVJF sous la neige à la hauteur de sa princesse de sœur.

« Les propriétaires voulaient aussi impressionner leurs clients royaux, ils ont offert des cadeaux aux filles : des montres Swatch, des pantoufles Ugg, des blocs-notes avec des finitions en cuir, des parfums, a continué cette personne. C’était une fête assez secrète, elles ont passé un merveilleux moment. » Et pendant ce temps-là, le prince William assistait à l’enterrement de vie de garçon de James Matthews avec ses amis, pas très loin de là, du côté suisse des Alpes.

