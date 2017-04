People

SOUVENIRS L’histoire d’amour entre Jane Birkin et Serge Gainsbourg n’a pas tout de suite sonné comme une évidence, bien au contraire…

Jane Birkin et Serge Gainsbourg au festival de Cannes en 1974. - HUFFSCHMITT/SIPA

L’histoire d’amour entre Jane Birkin et Serge Gainsbourg a encore des échos aujourd’hui puisque c’est grâce à ses chansons qu' elle a repris goût à la vie deux ans après le décès de sa fille. Pourtant, les débuts entre eux ont été difficiles, comme le raconte la chanteuse au journal Le Monde de dimanche 2.

Jane Birkin est arrivée en France en 1968 pour le tournage de Slogan de Pierre Grimblat, un film dans lequel elle donnait la réplique à… Serge Gainsbourg. Elle raconte : « Je parlais très mal le français, je n’étais pas particulièrement jolie, mais je pleurais bien – il y avait de quoi ! J’ai touché le metteur en scène. Serge trouvait ça dégoûtant, ce mélange avec ma vie privée. Lui, si sophistiqué, me voyait arriver, j’étais une « pas grand-chose », un jeune cheval. »

Un slow et un déclic

Ce n’était pas le coup de foudre et c’était même très compliqué : « Il n’avait aucune gentillesse envers moi, il me mettait très mal à l’aise. » Pour améliorer leurs rapports et pour qu’ils puissent mieux se connaître, le réalisateur organisa un dîner entre Serge Gainsbourg et Jane Birkin. L’Anglaise de 70 ans se rappelle avoir « entraîné Serge, qui protestait, sur la piste de danse, pour un slow, et il m’a marché sur les pieds. Divin ! Tout d’un coup, j’ai compris que cette arrogance était de la timidité, j’ai saisi la complexité de son caractère. Finalement c’était un chou. Drôle, charmant, prévenant. »

Pour Jane Birkin, « la soirée a été historique. Il m’a embarquée chez Raspoutine, un restaurant avec des musiciens russes comme lui. On est allés dans un endroit avec des musiciens d’Amérique du Sud. On a fini aux Halles. Les bouchers trinquaient au champagne avec lui. J’ai vu qu’il était aimé. »

