C.B.

Mais quand reprendra-t-il du poil de la bête ? Brad Pitt a été aperçu vendredi dans les rues de Los Angeles extrêmement maigre et pas vraiment souriant. Alors qu’on croyait qu’il avait retrouvé l’amour (et le sourire) dans les bras de Sandra Bullock, les nouveaux clichés de la star ne sont pas vraiment rassurants sur son état de santé.

Gaunt Brad Pitt looks a shadow of his former self in shock new pictures https://t.co/etZBVE8ycc pic.twitter.com/W2u37C9kdB