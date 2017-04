People

COMBAT Lorie Pester aurait subi une opération il y a quelques jours pour pouvoir devenir maman...

Lorie Pester à Paris, le 22 mars 2017. - Henri Collot/SIPA

C.B.

Décidément, les stars ne sont pas épargnées. Après Laëtitia Milot, l’actrice de Plus Belle la vie atteinte d’endométriose qui a récemment déclaré s’être fait opérer dans l’espoir de devenir maman, c’est au tour de Lorie Pester de se battre pour devenir maman.

Un traitement éprouvant

A 34 ans, l’interprète de Je serai (ta meilleure amie) veut avoir un enfant. Elle a donc tout mis en œuvre pour que son rêve se réalise. Au point de devoir alléger sa charge de travail. Le 19 janvier, la chanteuse est victime d’un malaise juste avant de monter sur scène pour un concert des Enfoirés à Toulouse.

Fin janvier, la compagne de Roby Schinasi revient sur un nouveau coup de fatigue : « Bon, déjà que ce n’était pas la grande forme, mais avec en plus une grippe et une rhino-pharyngite et une laryngite, c’est sans culpabilité que je vais tout déconnecter », tweete-t-elle, évoquant un « besoin de repos ».

Et maintenant l’opération

Selon Closer, Lorie Pester est entrée à l’hôpital le 28 mars, « en vue d’une intervention chirurgicale ». Si Closer ne précise pas la nature exacte de cette opération, le magazine évoque celle de Laëtitia Milot, récemment opérée pour son endométriose dans l’espoir d’avoir un enfant. On souhaite aux deux actrices de voir leurs souhaits se réaliser.

Mots-clés :