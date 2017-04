20 Minutes avec agences

Shakira n’a pas attendu le succès mondial pour s’engager dans de bonnes causes. Elle a fondé en 1997 la Pies Descalzos Fundacion. C’est avec cette dernière que la Colombienne s’apprête aujourd’hui à ouvrir sa septième école dans son pays natal.

Comme le rapporte Billboard, elle sera située dans l’un des quartiers les plus défavorisés de Barranquilla, la ville d’où est originaire la chanteuse.

>> A lire aussi : Shakira élue chanteuse la plus influente du monde par Fortune

Dans une vidéo postée par la fondation sur Twitter, Shakira explique à quel point il est important d’investir pour l’éducation des enfants. « Nous vivons dans un monde globalisé et nous devons investir dans nos enfants si nous voulons vivre dans un monde prospère. Aider les enfants est la façon la plus efficace d’éradiquer la pauvreté », dit-elle.

Pour ouvrir cette école, Shakira a bénéficié de l’aide du FC Barcelone, où joue son mari Gerard Piqué, et d’un fond caritatif de la banque Caixa. L’établissement, nommé Institución Nuevo Bosque, ouvrira d’ici deux ans, précise Billboard.

Shakira to open new school in Colombia https://t.co/BwzHaiklaO