People

CONFIDENCES La chroniqueuse du « Monde » revient sur les thèmes abordés dans son livre « Encore un instant »…

Claude Sarraute en mai 2007, à Cannes. - VALERY HACHE / AFP

L.B.

Claude Sarraute, bientôt 90 ans, a fait paraître un livre sur le quatrième âge, Encore un instant, en début d’année. La chroniqueuse du Monde revient sur les thèmes abordés pour Voici, avec son franc-parler truffé d’autodérision. Elle aborde la vieillesse avec humour, le jour où elle a décidé d’accepter de vieillir - à 75 ans -.

« J’allais tous les midis faire du sport dans un club et un jour, j’ai senti les regards gênés des autres femmes sur moi. J’ai compris que ma vieillesse les dérangeait, alors je n’y suis plus retournée. À partir de là, j’ai aussi arrêté de m’affamer », confie-t-elle au magazine people, avant d’admettre regretter d’avoir eu recours à la chirurgie esthétique trop tôt.

>> A lire aussi : Claude Sarraute a dû vendre une toile de grande valeur pour se renflouer

« J’ai fait "boutique mon cul" »

Souvent drôle, comme lorsqu’elle se qualifie de « vieille pute ». Elle revient sur ce terme employé dans son livre. « J’ai fait "boutique mon cul", ça rapportait plus que "boutique ma tête". (…) J’ai été mariée trois fois et j’ai eu pas mal d’amants ». Et ça ne plaisait pas du tout à sa mère [l’écrivaine Nathalie Sarraute] qui la trouvait « mignonne ».

Son humour ne l’empêche pas de glisser vers des sujets plus graves. Son rôle de mère, notamment. « Je crois que j’ai été une très mauvaise mère. J’ai tout fait à l’envers. J’ai fait partie des premières familles recomposées. Plus tard, j’ai lu tout ce qu’il fallait faire pour bien élever ses enfants. C’est simple : j’ai fait tout le contraire. J’ai la chair de poule rien que d’en parler… » Et de reprendre un verre de vin.

Mots-clés :