MALAISE TV Dans une volonté de faire de la prévention, la chanteuse de 45 ans a parlé de cannabis pendant plusieurs heures sur Twitter…

Lâam en mai 2015 à Marne La Vallée - SIPA

L.B.

Vu la teneur des propos de Lââm sur le cannabis ce vendredi, on se demande ce qu’il s’est passé ? Un piratage ? Un craquage absolu ? De la drogue ? Il est d’ailleurs surtout question de drogue, douce, dans ses derniers tweets : le cannabis et ses méfaits. Dans une volonté de faire de la prévention, la chanteuse de 45 ans introduit le sujet : « J’ai perdu une amie morte à 47 ans tabac. Un ami alcool clochard dans la rue. la fille d’une amie hopital psy à cause du cannabis attention [Sic] » Jusqu’ici tout va bien.

Mais elle ne s’arrête pas là et se met à tweeter frénétiquement, répondre aux messages des internautes. Bref, on se demande ce qui lui est passé par la tête.

" je veux chanter pour ceux qui fument du cannabis et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui tourne pas rond " ....... — Laam (@LaamOfficial) March 31, 2017

45 ans j'ai pas 80 ans je ne suis pas si vieille que ça mdr Oui j'ai des blems de memoire à cause du cannabis en quantité dans ma jeunesse — Laam (@LaamOfficial) March 31, 2017

Sur le réseau social, elle assure être l’auteure de ces messages. « Vous etes bien sur mon compte Twitter je n’ai pas besoin de certifié quoi que ce soit je suis certifiée disque d’or platine et diamant lol » Et elle le confirme à nouveau à 20 Minutes par mail : « Oui bien laam sur Twitter merci [Sic] ». Pourtant, certains tweets font vraiment l’effet d’un canular. Alors ? Le mystère reste entier…

Je n'aime pas parler avec des gens qui prennent de la cocaine trop speed ils se donnent un genre mais en fait malheureux tristesse ........ — Laam (@LaamOfficial) March 31, 2017

