People

PEOPLE Toute l’actu People est sur « 20 Minutes »…

George et Amal Clooney choisissent les prénoms de leurs futurs jumeaux - LaurentVu/SIPA

Marie Lombard

Vendredi 31 mars

Un manoir à 23 millions de dollars pour Angie

La location ? Très peu pour elle ! Encore au Cambodge avec ses six enfants, Angelina Jolie a mis son équipe sur le coup : il lui faut une nouvelle maison. Elle et sa tribu habitent en effet pour le moment dans une maison de Los Angeles, villa qu’elle loue pour la modique somme de… 27.000 dollars le mois. La star souhaite (re-) devenir propriétaire et aurait jeté son dévolu sur un manoir à 23 millions de dollars ayant appartenu au réalisateur Cecil B. De Mille (Cléopâtre, Les dix commandements). Comportant plusieurs salons extérieurs et intérieurs, le manoir comporte 6 chambres et… 10 salles de bains. On n'en a jamais trop.

Le manoir qu'Angie souhaite acheter près de LA - Screenshot The MLS.com

La fille de Courteney Cox tourne un clip

Telle mère telle fille. La fille de Courteney Cox et David Arquette, Coco, fait ses premiers pas devant la caméra. A seulement 12 ans, l’adolescente est apparue dans le clip Wild, du groupe Monogem. Sur les images ont la voit avec un ami passant une soirée ensemble, pop corn et piscine à l’appui, avant d’enfiler des masques pour braquer un drugstore. Si Coco Cox est l’énième « fille de » à suivre les traces de ses parents, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’elle commence jeune, sa mère ayant elle-même débuté dans un clip à 20 ans.

George et Amal Clooney à l’heure du choix des prénoms

Il a 55 ans mais il est infatigable.Amal Clooney étant presque rendue à la moitié de sa grossesse, son acteur de mari multiplie les déclarations concernant les futurs enfants. Il semble ainsi que lui et sa femme ait commencé à s’inquiéter des prénoms à donner. Et le sujet n’est pas simple. « Oh, pas ça, je déteste, et ça ? C’était le nom d’un Premier ministre, non ? Bob ? Oh, je déteste. Et Susan ? Non, tu ne peux pas l’ap­pe­ler Susan ! Tu te souviens de tante Susan… » déclare ainsi George Clooney à E ! News, imitant ses dialogues avec Amal à la perfection. En tout cas, il semble parfaitement détendu. « J’ai joué un pédiatre dans Urgences quand même, je saurai très bien comment gérer un enfant en plus » affirme-t-il. On espère que ça suffira.

Mots-clés :