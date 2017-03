People

NAISSANCE Les deux boxeurs ont annoncé ce jeudi l'arrivée d'un heureux évènement...

Tony Yoka et Estelle Mossely, futur parent. - AP Photo/Frank Franklin

Louis Mbembe avec AFP

On les avait surnommé « le couple en or ». Pour cause, Tony Yoka et Estelle Mossely ont fait chavirer les coeur l’été dernier en remportant l’or olympique, en boxe, dans la catégorie des super-lourds pour le premier et dans la catégorie des poids-légers pour la seconde, lors des Jeux olympiques de Rio. Ce jeudi, les deux tourtereaux ont annoncé qu’ils attendaient un enfant.

« 2016 était l’année du couple en or, 2017 sera celle du bébé en or », a déclaré sur Twitter le boxeur de 24 ans, dans un message accompagné d’une photo le montrant tout sourire, les deux mains sur le ventre arrondi de sa compagne.

« 2017 = nouveau pays, nouveaux projets, premier bébé », a écrit de son côté Estelle Mossely, en faisant référence au déménagement à San Francisco, où Yoka se prépare en vue de son premier combat professionnel le 2 juin à Paris.

