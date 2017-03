People

Blac Chyna accuse son ex Tyga de voler l'argent de leur fils - FS2/WENN.COM/SIPA

Marie Lombard

Jeudi 30 mars

The Weeknd est dingue de lingerie

Selena Gomez doit posséder un très grand dressing. A 4 mois de relation, la chanteuse et The Weeknd ne se quittent plus, la Texane aurait même rencontré la mère de son copain lors d’un voyage à Toronto. Et même si le chanteur de 27 ans est souvent en tournée, il n’oublie jamais de rapporter des souvenirs à sa dulcinée : « The Weeknd est obsédé par la lingerie », raconte ainsi une source à Hollywood Life, et comme son dernier voyage l’a amené au Brésil, « Selena va être relativement gâtée » car « les Brésiliens prennent la lingerie très au sérieux ». L’ex de Justin Bieber qui a déclaré récemment vouloir « prendre du temps pour [sa] vie personnelle » pourra donc passer ses journées à essayer les ensembles olé olé que The Weeknd lui a ramenés.

Katie Holmes et sa fille très déçues de la défaite de Hillary Clinton

Invitée de l’émission de radio The Jenna Bush Hager Show ! mercredi, l’actrice a confié qu’elle aurait aimé élever sa fille Suri sous la présidence de la première femme au pouvoir des Etats-Unis. « Je pensais qu’ Hillary allait gagner cette année et ça m’a fait tellement de mal qu’elle perde » a-t-elle ainsi avoué, « Et je sais que ça a fait beaucoup de peine à ma fille alors qu’elle n’a que 10 ans, du coup je me suis dit : " Oh on a encore un long chemin à parcourir en tant que femmes". Nous devons élever nos filles pour qu’elles soient fortes, pas uniquement pour elles, mais aussi pour ouvrir la porte aux autres ». On espère que Suri a bien saisi le message de sa maman.

Blac Chyna accuse Tyga d’avoir volé leur fils

Blac Chyna a un vocabulaire fleuri et elle ne le cache pas. L’ex de Rob Kardashian, récemment retournée au célibat après la naissance de leur fille Dream, a pris de court ses followers sur Snapchat en faisant passer à Tyga, le père de son premier enfant maintenant maqué avec Kylie Jenner, un message on ne peut plus clair. Se plaignant que ce dernier, fauché, ait pris de l’argent sur le compte de leur enfant, celle-ci l’a vertement envoyé balader : « Tyga t’es une sal*pe » s’emporte-t-elle ainsi avant de déclarer : « Donc va le dire à Kylie, et Rob ! A propos du compte de notre fils ! Car c’est la seule raison pour laquelle je contacte ton c*l ». Et dire qu’on les croyait rabibochés.

Elisabeth II n’aime pas Meghan Markle

La famille royale britannique n’a jamais fini de se crêper le chignon. Alors que des rumeurs insistantes prétendent que le Prince Harry s’apprêterait à demander sa main à sa copine Meghan Markle, la Reine Elisabeth II ne l’entend pas de cette oreille. Selon une source de Buckingham Palace, la souveraine voit d’un mauvais œil la copine d’Harry, une Américaine divorcée, et rechignerait à l’idée d’organiser un mariage royal sur une plage des Caraïbes à des milliers de kilomètres de Londres, ce qui semble être dans les plans de son petit-fils. De toute façon, si la suite des événements ne respecte pas sa volonté, la Reine ne se pointera pas à la cérémonie, comme elle l’avait fait lors du mariage du prince Charles avec Camilla Parker Bowles.

