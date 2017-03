People

SURPRISE C'est sur Twitter qu'il a demandé s'il y avait toujours un piano à la gare...

John Legendau piano à l’Academy's Wolf Theater le 9 août 2016 à Los Angeles. - Danny Moloshok/AP/SIPA

Bryan Faham

Les voyageurs de passage par la gare de Londres ont eu droit à une agréable surpasse ce mercredi. Alors que John Legend arrivait de Paris ce midi à la gare Saint Pancras International de Londres, le chanteur a lancé sur Twitter : « J’arrive à Londres @StPancrasInt. Le piano est-il toujours là ? »

Arriving at London @StPancrasInt on @EurostarUK. Do they still have that piano there? — John Legend (@johnlegend) March 29, 2017

Quelques minutes plutard, le pianiste vu dans la comédie musicale La la land improvisait un concert dans la gare londonienne, attirant une foule de passants. Il a notamment joué ses titres Ordinary People et All of me. Plusieurs vidéos ont fleuri sur les réseaux sociaux.

Sooo @johnlegend just performed at St Pancras station 😱 pic.twitter.com/25BnbwP1YX — Time Out London (@TimeOutLondon) March 29, 2017

Just arrived in London @johnlegend takes it slow in the station ! #makeitloud pic.twitter.com/JHajU3HSdq — Make It Loud (@MakeItLoudAg) March 29, 2017

Who is hogging the piano at St Pancras? @johnlegend pic.twitter.com/S96EHk9Tla — shoshanna stone (@shoshannastone) March 29, 2017

A noter que John Legend sera une nouvelle fois à Paris le 4 octobre prochain pour un concert à l’AccorHotels Arena.

