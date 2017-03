People

CINEMA L’actrice de 53 ans suit la mode des stars américaines qui n’hésitent plus à s’afficher au naturel…

Emmanuelle Béart au naturel sur Instagram - Capture Instagram

L.B.

Ce n’est pas la grande forme pour Emmanuelle Béart. Actuellement à l’affiche de la pièce Erich Von Stroheim au théâtre du Rond-Point (jusqu’au 21 mai), la comédienne semble lessivée. Et elle le dit sur Instagram, photo à l’appui (sans filtre). Cheveux lâchés et sans maquillage, Emmanuelle Béart ne dissimule pas sa fatigue. Elle a accompagné son cliché des hashtags : #dayoff, #finally, #haveagreatday, #nofilter.

#dayoff #finally!! #haveagreatweek ❤#nofilter 😋 A post shared by Emmanuelle Béart (@emmanuellebeart) on Mar 27, 2017 at 8:48am PDT

Et sa photo a plutôt plu à ses fans qui lui ont répondu à coups de petits cœurs et de compliments. Même fatiguée, l’actrice de 53 ans suit la mode des stars américaines - Eva Longoria, Heidi Klum, Gwyneth Paltrow, Beyoncé- qui n’hésitent plus à s’afficher au naturel sur Instagram. La star, qui avait confié avoir eu recours à la chirurgie esthétique, n’en est pas à son coup d’essai. L’été dernier, elle s’était déjà montrée sans maquillage. Et elle n’a rien à envier aux stars hollywoodiennes…

