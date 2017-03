People

TELEVISION Nabilla a réagi vendredi à une interview de l’ex-star de « Loft Story »…

Nabilla Benattia, en avril 2016. - Victor Point/20 Minutes

C.P.

Un petit échange par réseaux sociaux interposés, comme les stars de la télé savent si bien les faire. Dans une interview accordée vendredi au Parisien pour son grand retour sur le petit écran dans l es Anges de la téléréalité 9, Loana a glissé une petite phrase qui n’est pas passée inaperçue.

Au Parisien qui lui demandait si elle pensait « avoir une héritière », l’ex star de Loft Story a répondu du tac au tac : « Nabilla ! » « On s’est acharné sur elle comme on l’a fait avec moi. Et puis, c’est une icône de la téléréalité elle aussi. C’est une fille très belle et très intelligente contrairement à tout ce qu’on peut penser. Ce qui est arrivé avec son petit ami est une erreur de parcours. On devrait lui donner une deuxième chance. On a tous fait des bêtises », a-t-elle expliqué.

Nabilla en pleure de rire

Une comparaison et des compliments qui n’ont pas manqué de faire réagir la principale intéressée dès vendredi sur Twitter :

Un fou rire un peu grinçant et un brin vache qui n’a pas fait l’unanimité parmi ses fans et encore moins ceux de Loana.

