CINEMA Et elle compte bien en faire profiter sa fille…

Scarlett Johansson est maman d’une petite Rose de deux ans. Pour l'actrice, en procédure de divorce avec Romain Dauriac, passer beaucoup de temps au travail n’est pas un problème.

Au contraire, c’est l’occasion de prouver son indépendance et d’inspirer sa fille dès le plus jeune âge.

« Je suis extrêmement fière de faire un travail que j’aime et j’ai travaillé très dur pour en arriver là… Et pouvoir montrer ça à ma fille, la faire venir sur mon lieu de travail pour qu’elle voie que sa mère est une femme indépendante qui gère tout, c’est important à mes yeux », a-t-elle confié sur le plateau de Lorraine.

Ce n’est pas si simple

Pour autant, tout n’est pas rose dans la vie de Scarlett Johansson et sa soif de liberté ne plait pas à tout le monde. Son ex est un peu en colère contre elle. Pour cause, l'homme est lassé de devoir se calquer sur son emploi du temps pour voir sa fille.

Romain Dauriac said Scarlett Johansson "is too busy" to care for her daughter. pic.twitter.com/xkNU5psVRP — ⚡ (@queenroman0ff) March 16, 2017

« Monsieur Dauriac est fatigué de devoir caler sa vie et celle de sa fille sur les plannings de madame Johansson », a notamment déclaré son avocat à l'agence Associated Press, expliquant par ailleurs à E! News que les changements fréquents d'emploi du temps de Scarlett Johansson n'était pas bon pour la petite Rose.

