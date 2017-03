People

MUSIQUE Drake s'est servi dans le répertoire de ses confrères pour «More Life». On fait le point.

Drake sur scène à Berlin - Ben Kriemann/Future Image/WENN.com

20 Minutes avec agences

Drake et les samples, c’est une grande histoire d’amour. Le rappeur s’offre déjà plusieurs featurings sur son dernier opus, More Life, mais il s’est aussi permis d’aller piocher dans le répertoire d’autres artistes pour ses nouvelles chansons. Vous avez certainement reconnu un passage du tube If You Had My Love de Jennifer Lopez dans Teenage Fever, mais ce n’est pas tout !

>> A lire aussi : Drake envoie des SMS à Jennifer Lopez quand il a bu

Comme le rapporte Genius, le rappeur a notamment utilisé All Night Long de Lionel Richie pour le titre Blem, ainsi que Clipped Wings de R. Kelly pour Since Way Back, ou encore Devotion, de Earth, Wind & Fire pour Glow.

Thanks for the outro vocal on Blem dad. A post shared by champagnepapi (@champagnepapi) on Mar 18, 2017 at 8:54pm PDT

Plus surprenant, il a aussi samplé le jeu vidéo Sonic, pour le titre KMT.

Drake se sample… lui-même

Plus fort encore, Drake s’est également servi dans ses propres morceaux ! En effet, il reprend son titre Doing It Wrong sur Jorja Interlude, mais aussi Jungle sur Glow, son duo avec Kanye West.

THEY MOVED US TO 630 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 OVO SOUND RADIO A post shared by champagnepapi (@champagnepapi) on Mar 18, 2017 at 2:40pm PDT

Mots-clés :