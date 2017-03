People

ATTENTATS La solidarité est de mise après l’attentat perpétré mercredi à Londres…

L’attaque terroriste perpétrée mercredi après-midi dans le quartier de Westminster à Londres a choqué, y compris les stars. Sur les réseaux sociaux, nombreuses sont celles qui ont fait part de leur solidarité avec la capitale et les victimes, à commencer par les stars britanniques comme Lily Allen et Niall Horan.

Immédiatement après les premières nouvelles, la chanteuse a appelé au calme et au respect avant de faire une jolie déclaration d’amour à Londres.

Lets be calm everyone,the police need space to investigate, we need to wait for facts,digest what is happening and respect those affected — Lily (@lilyallen) March 22, 2017

London I love you x — Lily (@lilyallen) March 22, 2017

De son côté, l’ancien One Direction, qui est à Los Angeles, a eu une pensée pour les Londoniens. « Je pense à Londres ce matin depuis Los Angeles. Portez-vous bien tout le monde !! », a écrit le chanteur.

Thinking of London this morning from LA. . Stay safe everyone !! — Niall Horan (@NiallOfficial) March 22, 2017

J.K. Rowling, l’auteure de la saga Harry Potter, a voulu, elle, rendre hommage au policier tué pendant les attaques, qui ont fait trois morts et une quarantaine de blessés.

A policeman died to protect parliamentary democracy. An MP fought to save his life. We grieve, we fight on. This is the country we live in. https://t.co/1YvxEJLvXN — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 22, 2017

« Un policier est mort aujourd’hui en défendant la démocratie parlementaire », a-t-elle notamment posté.

Le monde entier se recueille

Les stars britanniques ont pu compter sur des hommages internationaux et des messages de solidarité en provenance notamment de Nicki Minaj, Ellen DeGeneres ou encore Patrick Bruel et Laetitia Hallyday.

May God protect everyone in London. Hate hearing this sad news. Sending my condolences to the victims' families. — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) March 22, 2017

« Que Dieu protège tout le monde à Londres. Ça me détruit d’entendre de telles nouvelles. J’envoie mes condoléances aux familles des victimes », a posté l’interprète d’Anaconda, alors qu’Ellen DeGeneres a envoyé tout son « amour » à Londres.

Sending love to everyone in London. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 22, 2017

Patrick Bruel venait de son côté de rendre hommage à la Belgique, qui commémorait mercredi les attentats du 22 mars 2016, quand il a appris ce qu’il se passait à Londres.

22 mars...

Un an déjà et toujours la même tristesse. pic.twitter.com/mZ61Mst7OP — Patrick Bruel (@PatrickBruelOff) March 22, 2017

La femme de Johnny Hallyday a elle aussi partagé sa peine.

La police de Londres a arrêté huit personnes en lien avec l’attentat, et les parlementaires ont repris leurs travaux à l’assemblée ce matin.

