Les Brangelina seraient-ils sur la voie de la réconciliation? - Evan Agostini/AP/SIPA

C.W.

Jeudi 23 mars 2017

Les Brangelina en voie de réconciliation ?

Après la pluie, vient le beau temps ? Selon plusieurs médias américains, la guerre entre Angelina Jolie et Brad Pitt serait terminée, et le couple serait bel et bien en voie de réconciliation. « Il est bien plus heureux, a confié une source proche de Brad au site People, il est vraiment soulagé que les choses ne soient plus sur la place publique ». « C’était un moment très douloureux mais ils ont été capables de le résoudre », a ajouté la source. En voilà une bonne nouvelle, non ?

Le torchon brûle entre Kanye West et Kim K

Si les choses s’arrangent pour les Brangelina, rien ne va plus du côté des West-Kardashian. Tel que le rapporte le site deCloser, Kanye n’aurait pas supporté que Kim dévoile les détails de son braquage à Paris dans un épisode de Keeping Up With The Kardashians. « Il avait dit à Kim que cette expérience était très personnelle et lui a demandé de ne pas s’en servir pour grossir les audiences, aurait confié une source au magazine In Touch. Mais elle l’a fait. Elle a agi à l’encontre de ses souhaits et a exposé tous les détails devant la caméra. Ils ont eu une grosse dispute et il était fou de rage ». Et toujours selon la même source, le couple serait à deux doigts du divorce, et Kimmy anticiperait la procédure avec son avocat. En bref, ça n’augure rien de bon.

Ashley Olsen se sépare de son petit copain de 58 ans

Bon, là c’est officiel, Ashley Olsen est de nouveau célibataire. Comme le rapporte Voici, la jeune femme vient tout juste de se séparer du financier Richard Sachs, 58 ans, avec qui elle roucoulait depuis cinq mois. La raison invoquée ? « Elle souhaite se concentrer sur sa ligne de vêtements », dévoile le site US Magazine. Mais visiblement, les deux ex souhaiteraient rester amis. Tant mieux. Et pendant ce temps-là, Mary-Kate, sa jumelle, file toujours le parfait amour avec Olivier Sarkozy, le demi-frère de Nicolas.

La copine de Robin Thicke porte un tout-petit bikini

Et sinon, sachez queRobin Thicke est avec une jolie petite dame prénommée April Love Geary, une jeune femme ravissante qui aime les tout petits bikinis. Voilà, c’est tout.

