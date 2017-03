People

Rihanna déteste se voir dans des scènes érotiques - Broadimage/Shutterstock/SIPA

Marie Lombard

Mercredi 22 mars

Ashley Graham cache ses seins avec des bagels (et c’est raté)

Ashley Graham a une drôle de façon de faire la cuisine. Dans une vidéo postée sur Instagram, le top XXL connu pour son combat visant à faire entrer les femmes rondes dans le Fashion Business, s’est fabriqué un bikini… en bagels. La poitrine dénudée et le visage rieur, le mannequin de 29 ans s’amuse ainsi à secouer sa poitrine masquée (très partiellement) par les pains ronds habituellement garnis de saumon et de crème à l’aneth. Le fait que la séquence soit filmée par Jilian Davison, la directrice de l’édition américaine du magazine Glamour, n’a apparemment pas gêné Ashley Graham qui gratifie le public d’une duck face à faire rougir un canard.

Justin Bieber flirte avec une mamie

Il déborde d’affection ce Justin. Toujours en plein «Purpose Tour», le chanteur a posté une vidéo sur laquelle on le voit, exécutant galamment quelques pas de danse avec une mamie néo-zélandaise, avant de lui tomber dans les bras et de la gratifier d’un bisou. Rien d’anormal à cela, sauf peut-être que Justin Bieber était torse nu et que la retraitée a maté ses tablettes de chocolat pendant une bonne partie de la danse. En tout cas, cette vidéo tranche nettement avec celles montrant le Biebs s’en prenant violemment à ses fans. On préfère ça.

Rihanna gênée de se voir dans une scène érotique

Peut-être Rihanna n’est-elle pas si sulfureuse que ça. Dans une vidéo publiée par une de ses amies sur Instagram, la chanteuse se filme en train de se regarder (vous suivez ?) jouant une scène érotique pour la série Bates Motel, un remake de Psycho d’Hitchcock. La star barbadienne campe ainsi Marion Crane aux côtés de l’acteur Austin Nichols qui pour sa part joue le rôle de Sam Loomis. Un duo d’enfer sauf que Rihanna n’a pas apprécié de revoir leur scène torride à l’écran. Très gênée, elle se cache le visage et déclare qu’elle « ne peut même pas écouter sa voix », « que c’est dégoûtant » et très « étrange ». Après huit albums sortis, on pensait que la chanteuse était habituée à s’entendre.

Rita Ora se barricade

Rita Ora a de la mémoire. Depuis qu’elle a assisté au cambriolage de sa maison en 2015 alors qu’elle s’y trouvait endormie, la chanteuse se montre très méfiante à l’égard des inconnus qui pénètrent dans sa demeure. Selon le Daily Mail, elle a donc décidé d’assurer sa sécurité en faisant construire une chambre forte dans sa maison de Londres. En appuyant simplement sur un bouton, un énorme mur blindé descend pour empêcher les intrus d’approcher. « De là, elle peut appeler la police tout en restant loin de son potentiel assaillant. Ça a coûté cher, mais la sécurité, ça n’a pas de prix », a ainsi assuré une proche de la star. Les cinq ans de prison administrés aux précédents cambrioleurs de la maison auraient sans doute suffi à dissuader les voleurs.

