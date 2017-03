People

Mardi 21 mars 2017

Natalie Portman dévoile ses courbes de femme enceinte

Une jolie surprise pour les fans de Natalie Portman, et une belle découverte à venir pour la nouvelle venue. Alors que l’actrice a donné naissance le 22 février à son deuxième enfant, une petite fille prénommée Amalia, l’actrice a dévoilé ses courbes de femme enceinte dans une vidéo. Et pas n’importe laquelle, puisque Natalie Portman n’est autre que la star du nouveau clip My Willing Heart de James Blake. Dans quelques années, Amalia pourra elle aussi dire « j’y étais ».

Selena Gomez affole la toile en culotte

Dans un autre registre, les courbes de Selena Gomez font elle aussi parler d’elles. Sur Instagram, la jeune femme a posté un cliché d’elle on ne peut plus sexy, en petite culotte et talons aiguilles sur un vélo. Une photo qui en trois jours seulement, a généré plus de 6 millions de mentions « j’aime » et plus de 77.000 commentaires, rapporte le site de Voici. De la lecture en perspective pour la jeune femme…

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Mar 17, 2017 at 10:21am PDT

Emily Ratajkowski se transforme en sirène

Très loin des 6 millions de « likes », mais avec un joli score de 900.000 « j’aime » quand même, Emily Ratajkowski a elle aussi affolé Instagram. Car c’est nue comme un ver et dans une eau translucide que la jeune femme est apparue sur le réseau social. Le tout légendé : « La Sirena ». Une bien belle sirène qui semble avoir tapé dans l’œil de nombreux marins…

La Sirena A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Mar 19, 2017 at 1:11pm PDT

Gad Elmaleh n’aime pas ses pieds

Si Emily Ratajkowski ne doit pas avoir beaucoup de complexes, Gad Elmaleh, lui, en a. C’est en tout cas ce qu’il a confié sur RTL ce mardi, tel que le rapporte le site de Closer. Pendant longtemps, l’humoriste n’a pas supporté… ses pieds ! Un complexe tel, qu’il cachait ses orteils dans le sable sur la plage. Gad Elmaleh oui, mais un être humain avant tout.

