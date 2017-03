People

Lundi 20 mars

Orlando Bloom flirte avec un top brésilien

Le célibat ? Très peu pour lui. Après un an de vie commune, l’acteur de Pirates des Caraïbes Orlando Bloom a finalement été jeté par Katy Perry en février dernier, pour avoir un peu trop sympathisé avec sa voisine de table aux Oscars, Erin McCabe. Mais la rupture ne semble pas trop compliquée pour lui. Il a ainsi été repéré le 16 mars dernier par des photographes dans une boîte de Miami… et en élégante compagnie. Selon Radar Online, Orlando Bloom serait ainsi sorti de la même voiture que Thaila Ayala, un top model et actrice brésilien, avant de flirter avec elle toute la soirée et de repartir dans le même véhicule. Voilà qui pourrait agacer Katy Perry, qui avait pourtant juré vouloir rester en bons termes avec son ex.

Eu AMO tanto estar c vcs @tuart e refazer meu guarda roupa a cada lançamento ❤❤ tá tudo lindo demais, parabéns @monicakang sua linda! A post shared by Thaila Ayala (@thailaayala) on Mar 13, 2017 at 9:21am PDT

Serena Williams a invité le Prince Harry et Meghan Markle à son mariage

C’est l’un des événements VIP de l’année. Serena Williams, qui a récemment annoncé ses fiançailles avec l’homme d’affaires de 33 ans Alexis Ohanian, devrait se marier en grande pompe cet été, durant la trève du circuit de tennis professionnel féminin. Et selon The Sun, la sportive a invité le Prince Harry et sa copine Meghan Markle (ainsi qu’Eva Longoria, au fait) à se joindre à la fête. Nul doute que le couple princier attirera le feu des projecteurs lors de cet heureux événement. C’est d’ailleurs sûrement ce que Pippa Middleton a craint pour son propre mariage, auquel elle n'a pas invité Meghan Markle.

J.Lo rencontre la belle famille

Drake est définitivement enterré. C’est Jennifer Lopez qui a donné le coup de grâce à leur histoire lorsqu’elle s’est affichée au bras du joueur de baseball Alex Rodriguez. Mais le nouveau couple n’a pas fait que se bécoter. Selon un proche de la chanteuse interrogé par People, le sportif a ainsi organisé une rencontre entre J.Lo et sa propre sœur, Susy Dunand. Cette dernière etait d’ailleurs si contente de rencontrer Jennifer qu’elle a posté sur son Instagram une photo d’elles deux durant cette rencontre. Quoi qu’il en soit, J.Lo est consciente que Alex Rodriguez « est un homme à femmes et se montre prudente. Pour l’instant, c’est juste amusant. Elle est céli­­ba­­taire et appré­­cie de sortir avec lui », raconte la source à People.

Simply sweet!!! A post shared by Miami Luxury Realtor (@susydunand) on Mar 17, 2017 at 4:44pm PDT

Kendall Jenner renvoie son garde du corps après son braquage

Malheur à qui laisserait sans défense le château de Kendall Jenner. De nouvelles informations ont été communiquées concernant le vol dont la sœur de Kim K a été victime. Il semble que la star avait invité chez elle quelques amis mais s’est absentée pendant une heure pour faire une course tandis que ses guests restaient sur place. A son retour, elle a immédiatement remarqué que certains de ses bijoux avaient disparu (pour un montant de 200.00 dollars, tout de même) malgré la vigilance du garde du corps. Selon le rapport de police, le braquage serait « un coup monté de l’intérieur » et aurait pu être évité si le garde du corps avait vérifié l’identité des personnes entrées dans la maison durant l’absence de Kendall… Donc le garde du corps de Kendall a pris la porte fissa.

