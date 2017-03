People

Marion Cotillard a accouché d'une petite fille vendredi dernier - Matt Sayles/AP/SIPA

Marie Lombard

Marion Cotillard a accouché d’une fille

C’est fait ! L’actrice Marion Cotillard a accouché le 10 mars dernier d’une petite fille. La comédienne et son compagnon Guillaume Canet ont réussi à garder la nouvelle secrète pendant (presque) une semaine et n’ont pas encore évoqué publiquement cet heureux évènement. Le fils ainé du couple ayant hérité d’un prénom très vintage, « Marcel », tout le monde s’attendait à ce que la petite nouvelle soit baptisée « Simone » ou « Colette » mais il n’en est rien puisque le magazine Voici a révélé que le bébé s’appelait Louise.

La maison de Kendall Jenner braquée

« Ciel, mes bijoux ! » Les soeurs Kardashian-Jenner sont dans le viseur des voleurs. Après Kim, cambriolée à Paris en octobre 2016, c’est maintenant au tour de Kendall Jenner de trouver sa maison « visitée ». En rentrant à son domicile de Hollywood Hills mercredi vers 1h du matin, le mannequin a entendu du bruit et a immédiatement appelé la police selon TMZ. Las ! A l’arrivée des forces de l’ordre, les bandits avaient déjà quitté les lieux, emmenant avec eux 186.000 euros de bijoux.

Adriana Lima à nouveau en couple

Pas de temps pour le célibat ! Adepte des plages de sables fins et des bains de soleil, il semble qu’Adriana Lima ait à nouveau quelqu’un pour lui mettre de la crème dans le dos. Séparée depuis une semaine du joueur de football américain Julian Edelman, la top de 35 ans flirte désormais avec Matt Harvey, un joueur de base-ball. Selon Page Six, les deux ont en effet été vus en train de s’embrasser langoureusement au River Yacht club de Miami. « Ils ne pouvaient pas séparer leurs mains, ils ont ri et se touchaient comme des étudiants », révèle ainsi une source du magazine.

L’ex infidèle de Sandra Bullock « ne regrette rien »

Le chic type du jour. Jesse James, ex-mari infidèle de Sandra Bullock et homme d’affaires, a donné des nouvelles sept ans après leur divorce médiatisé. Il affirme ainsi à Page Six n’avoir aucun regret concernant sa séparation avec l’actrice : « Ouais j’ai trompé ma femme, ouais j’ai assumé et j’ai pris mes responsabilités ». Jesse James, fervent soutien de Donald Trump, a ouvert son entreprise de revolvers et travaille aujourd’hui avec la National Rifle Association, le lobby pro-armes le plus influent des Etats-Unis.

Jesse James et Sandra Bullock avant leur séparation en 2010 - Matt Sayles/AP/SIPA

