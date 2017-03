People

SUISSE Le prince William est actuellement en Suisse avec des amis pour des vacances au ski, mais sans son épouse, Kate Middleton…

Le Prince William, photographié lors d'une rencontre à Londres (Royaume-Uni) avec les vétérans de l'armée britannique le 9 mars 2017. - Shutterstock/SIPA

20 Minutes avec agence

Le prince William a été aperçu en train de se lâcher sur la piste de danse d’une discothèque de Verbier, en Suisse. Une vidéo publiée ce mardi par TMZ, montre le duc de Cambridge vers 22h30 danser les bras en l’air lors d’une soirée spéciale sur le thème des années 90.

Le prince est actuellement en Suisse avec des amis pour des vacances au ski, mais sans Kate Middleton. Il ne restera cependant pas loin de son épouse bien longtemps, puisqu’il doit la retrouver dès ce vendredi à Paris.

Visite officielle à Paris

Le couple rencontrera le président de la République, François Hollande, à l’occasion d’un dîner officiel dans la résidence de l’ambassadeur britannique. Kate et William seront également présents ce samedi au Stade de France pour assister au match de rugby France-Pays de Galles pour la cinquième et dernière journée du Tournoi des Six Nations.

