Mercredi 15 mars 2017

Rayonnante, Sharon Stone fête ses 59 ans en famille

Cinquante neuf ans, toutes ses dents, et plus heureuse que jamais ! Sur Instagram, Sharon Stone a fait part de son bonheur, en publiant des clichés de son anniversaire, qu’elle a fêté en famille la semaine dernière. On y découvre ses trois garçons, Quinn, 11 ans, Laird, 12 ans et Roan, l’aîné de 17 ans, qu’elle voit peu depuis qu’elle en a perdu la garde au profit de son ex-mari, il y a près de dix ans. Et visiblement, Sharon a bien profité de sa fête en famille, ballons gonflables et lunettes funky à l’appui. Joyeux anniversaire en retard Sharon !

Happiest Birthday! ❤ A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Mar 10, 2017 at 9:00pm PST

Balloons from my boys...#family #birthday #❤ A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Mar 10, 2017 at 3:09pm PST

Beyoncé aurait-elle révélé le sexe de ses jumeaux ?

Décidément, on ne peut rien cacher aux fans de Beyoncé. Sur une série de photos publiée sur le site de la chanteuse en début de semaine, un détail a attiré l’attention des internautes : les boucles d’oreille. Les mêmes boucles d’oreille que portait Queen B en 2008, dans le clip If I Were A Boy. Boy, garçon, boy, garçon, boy, garçon… Vous voyez où on veut en venir ? Eh oui, de nombreux fans de la chanteuse en ont très vite déduit qu’il s’agissait du sexe de ses jumeaux… Et donc un indice laissé subtilement par Queen B. Et pourquoi pas ? L’avenir nous le dira…

La belle maman d’Emily Ratajkowski

Telle fille, telle mère.Emily Ratajkowski a partagé sur Instagram des photos de ses (très) jeunes années. Elle apparaît ainsi toute choupinette avec ses grands yeux noirs. Mais les internautes peuvent aussi voir sa mère, quand le mannequin n’était âgé que de quelques mois. « Maman et moi bébé », a commenté sobrement Emily Ratajkowski en agrémentant son message de deux cœurs. En quelques heures, ce poste à la simplicité touchante, avait déjà récolté plus de 155.000 « j’aime ».

Mama and baby me 💗💙 A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Mar 14, 2017 at 8:47pm PDT

