Laeticia Hallyday recevait ce mardi à Paris le prix « Femme de cœur »…

Laeticia Hallyday a rendu hommage à son mari Johnny Hallyday - SIPANY/SIPA

C.W.

Loin des yeux, mais jamais loin du cœur. De passage à Paris mardi pour recevoir un prix, Laeticia Hallyday a rendu un hommage émouvant à son mari Johnny, actuellement à Los Angeles, et qui se bat depuis plusieurs mois contre un cancer.

« Mon inspiration quotidienne »

Récompensée par le prix « Femme de cœur », pour son engagement auprès des enfants orphelins, malades ou handicapés, via l’association La Bonne étoile, cofondée avec la cheffe Hélène Darroze, Laeticia n’a pas pour autant oublié son mari Johnny Hallyday. C’est en béquilles (elle s’est récemment blessé la cheville), et les yeux remplis de larmes, que l’ex-mannequin a rendu hommage à sa famille et à son mari, dont le cancer a été officialisé publiquement la semaine dernière.

« L’arrivée de ces petites filles est ce qui m’est arrivé de mieux dans la vie. Jade et Joy ont donné un sens à ma vie », a-t-elle déclaré, tel que le rapporte Closer, avant de s’exprimer sur son mari. « Étant l’heureux papa de cette jolie famille, il sait qu’il fait partie de mon bonheur et de ma fierté de femme et de maman (…) A travers la détermination, la force, la générosité qu’il a toujours mis dans les combats qu’il a eus à mener, il reste mon inspiration quotidienne. »

