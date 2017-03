People

Mardi 14 mars 2017

Loana est amoureuse

C’est officiel, Loana va mieux. Invitée du Mad Mag sur NRJ12 lundi, l’ex-lofteuse s’est laissée aller aux confidences, en particulier sur celui qui partage désormais sa vie, rapporte le site Purepeople. « Je suis heureuse parce que j’ai rencontré un homme merveilleux, a-t-elle déclaré, c’est mon petit rayon de soleil. Je l’ai rencontré lors d’un événement à but caritatif, à Lyon. Il me fait rire et il est aussi beau intérieurement qu’extérieurement. Donc je voulais faire un petit bisou à mon petit rayon de soleil ».

Paris Hilton roucoule au Mexique

En vacances à Tulum, au Mexique, avec son nouveau chéri le mannequin Chris Zilkan, Paris est sur un petit nuage. Sur Instagram, l’héritière a posté une multitude de clichés tous plus « choupi » les uns que les autres, où la belle s’exhibe sur des plages paradisiaques et au côté de son nouveau prince charmant. On l’envierait presque.

Another day in #Paradise... ✨💙✨ #Tulum A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Mar 12, 2017 at 11:48am PDT

You are my Paradise... 🌴🌴😍😍🌴🌴 A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Mar 12, 2017 at 5:19pm PDT

Kim Kardashian nostalgique

La famille avant tout. Depuis son agression à Paris lors de la Fashion Week, Kim K. se recentre sur l’essentiel : ses proches. Treize ans après la disparition de son papa l’avocat Robert Kardashian, la jeune femme lui a rendu hommage, en postant un cliché vintage sur Instagram. On y découvre Kris Jenner, Robert Kardashian et deux beaux bébés, dont Kimmy, au brushing impeccable, comme toujours.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Mar 13, 2017 at 9:41am PDT

