People

PEOPLE Toute l’actu People est sur « 20 Minutes »…

Pippa Middleton avec son fiancé James Matthews - WP#JRAK/WENN.COM/SIPA

Marie Lombard

Lundi 13 mars

Pippa ne veut pas de Meghan Markle à son mariage

Après avoir (presque) éclipsé sa sœur lors de son mariage royal, Pippa Middleton refuse de se faire voler la vedette par la copine de Harry. En ce moment en pleins préparatifs de ses noces avec James Matthews, qui auront lieu le 20 mai, la sœur de Kate Middleton négocie avec son beau-frère concernant la venue de sa petite amie Meghan Markle à la cérémonie. Selon le Daily mail, Pippa refuserait en effet que cette dernière se rende à son mariage, de peur d’être éclipsée. Car en très peu de temps, Meghan Markle est devenue la chouchoute des médias britanniques et risquerait bien d’attirer tous les regards sur elle le 20 mai.

Jennifer Lopez va « vite » avec son nouveau boyfriend

S’il ne s’agissait pas de Jennifer Lopez, on serait presque inquiets. La chanteuse, qui a rompu avec Drake il y a seulement quelques semaines, roucoule à présent avec la star du base-ball Alex Rodriguez. Selon US Weekly, les amoureux se seraient envolés aux Bahamas ce week-end. « Ce ne sont que les premiers temps, mais ils sont vraiment à fond », raconte ainsi une source à Page Six. Tellement à fond même, que « ses amis sont inquiets ».

Rob Kardashian déménage

Rob Kardashian rebondit après sa rupture avec Blac Chyna. Alors que cette dernière s’est affichée en compagnie de son fils King Cairo à la cérémonie des Kid’s Choice Awards ce week-end, le frère de Kim K se repose et déménage. Finie la maison louée par Kylie Jenner qu’il louait et habitait, à présent Rob aura sa propre villa… Et pas question de faire simple. Selon les informations de TMZ, sa nouvelle maison comportera 8 chambres, 5 salles de bain et un jacuzzi…

Nicky Minaj pose en combi de latex

Mais quelle mouche a piqué Nicki Minaj ? Depuis 3 semaines environ, la chanteuse ne cesse de faire les gros titres. Et même si cette médiatisation est en grande partie due à ses tenues excentriques et moulantes, il est probable que Nicki Minaj veuille revenir sur le devant de la scène. La dernière tenue en date, plus couvrante que celle qu’elle portait à la Fashion week et qui laissait voir un sein, est une combi en latex rose associée à des boots rangers roses à talons. La classe.

Inches bih.... bad btchs link up 🎀 A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on Mar 12, 2017 at 5:38pm PDT

Mots-clés :