PEOPLE Le soir des Oscars 2017, l'actrice et remettante Brie Larson était la seule à ne pas applaudir Casey Afflecy, sacré meilleur acteur mais également accusé d'harcèlement sexuel...

Brie Larson enchaîne les rôles au cinéma, dans des styles très divers. Après le drame "Room", qui lui a valu un oscar, elle sera la tête d'affiche de "Captain Marvel". - MARK RALSTON / AFP

Malgré la standing ovation dans le Dolby Theater, l’Oscar du meilleur acteur pour Casey Affleck dans Manchester by the sea passe mal. Il faut dire que le comédien est accusé de harcèlement sexuel par deux ex collègues, une histoire datant de 2010 et réglée à l’amiable. Au-delà de l’indignation soulevée sur les réseaux sociaux, beaucoup ont commenté et salué la réaction de l’actrice et remettante Brie Larson le soir même. Ou plutôt son absence de réaction.

>> A lire aussi : Deux jours après la cérémonie, l'Oscar de Casey Affleck ne passe toujours pas

En effet, l’oscarisée de Room et star de Kong - Skull Island était restée froide et distante. Interrogée par le magazine Vanity Fair sur son refus d’applaudir, Brie Larson n’a pas fait dans le détail : « Je pense que tout ce que j’ai fait sur scène était suffisamment parlant ». Avant d’ajouter : « J’ai dit tout ce que j’ai à dire sur ce sujet ». Tout. est. dit.

Brie Larson qui refuse d'applaudir Casey Affleck (accusé de harcèlement sexuel par deux femmes depuis plusieurs années) = QUEEN 🙏 pic.twitter.com/Pb5tnTMqfH — Aurélia Baranes (@aureliabaranes) February 27, 2017

