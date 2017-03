People

Johnny et Laeticia Hallyday lors de la 17ème édition des Costume Designers Guild Awards à Los Angeles, en février 2015

A 73 ans, Johnny Hallyday se bat contre le cancer. Un combat qu’il mène avec ses proches, et en première ligne sa femme Laeticia. Après un début de semaine agité et une annonce choc du chanteur mercredi, c’est autour de Laeticia de prendre la parole et les réseaux sociaux pour s’exprimer et soutenir son mari. « Merci à tous pour vos messages qui nous vont droit au cœur, merci de nous transmettre tant de force et d’amour », écrit-elle sur Instagram.

Mon mari, ma bataille

« Mon homme a un moral de battant, de vainqueur qui continuera à défier les lois de la nature, c’est un guerrier, un lion. J’admire sa capacité à faire front et à tout surmonter avec tant de courage, d’humilité et de persévérance. Accompagnons-le pour qu’il remporte ce nouveau combat dans la dignité et la douceur. Nous vous aimons. Fuck the cancer. »

Pour conclure, elle reprend la même formule de son rockeur d’amour : « A bientôt sur scène ». A bientôt Johnny, remets-toi vite.

