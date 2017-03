People

#FAKE Le comédien n'était même pas au courant qu'un petit malin se faisait passer pour lui sur Twitter, à coups de blagues douteuses ou soutiens politiques sans borne...

Pierre Arditi a répondu à une «interview mensonges» dans «Salut les Terriens», le 3 octobre 2015. - CAPTURE ECRAN

V. J.

Tout le monde y a cru. Il se présentait comme « officiel », retweetait les compliments à son égard, répondait aux fans, était mentionné dans les tweets officiels des émissions auxquelles l’acteur participait. On pouvait donc, a priori, penser quele vrai Pierre Arditi se cachait bien derrière le compte Twitter @PierreArditi. A priori, car certains tweets semaient quand même le doute, posaient problème. Comme des RT de sites pornographiques, des blagues pour le moins douteuses et des remarques sexistes et complaisantes sur le viol. Sans oublier son soutien récent et sans borne au candidat à la présidentielle Emmanuel Macron.

@joelcarton1 Pourquoi les aveugles voudraient-ils jouer au tennis ? — Pierre Arditi (@PierreArditi) March 5, 2017

@HaaRuq @neepthyss Une pénétration douce n'est pas un viol — Pierre Arditi (@PierreArditi) January 26, 2017

Je le dis et je l'assume, je soutiens de tout cœur notre futur président Emmanuel Macron. — Pierre Arditi (@PierreArditi) March 4, 2017

« Je ne fréquente pas cette merde que sont les réseaux sociaux »

Sauf que c’était une blague. Libération a découvert le pot aux roses mercredi, et depuis le fameux compte @PierreArditi a changé sa bio : « Compte fake officiel de Pierre Arditi. Percé à jour par @libe ». Ils ont tout simplement été à la source, et ont appelé le comédien, actuellement à l’affiche du film Monsieur et Madame Adelman et de la pièce Le Cas Sneijder au théâtre de l’Atelier.

« Je ne fréquente pas cette merde que sont les réseaux sociaux, est-il tombé des nues. Je ne vais jamais dessus, je ne connais pas, donc vous m’apprenez l’existence de ce compte et je vous en remercie. Parce que je ne voudrais pas qu’on me fasse dire des ignominies ou des insanités. » Il a demandé à ses agents de s’occuper de l’affaire, mais à ce jour, le compte « fake officiel » est toujours actif.

