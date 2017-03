People

Vendredi 10 mars

Un enfant tape une crise devant la reine d’Angleterre

Qui n’a jamais vu un enfant se traîner en hurlant par terre dans un supermarché ? Venue inaugurer un mémorial militaire, Elisabeth II a rencontré les militaires qui veillent à la sécurité du royaume. Mais alors qu’elle saluait une militaire en uniforme venue avec son jeune fils, ce dernier a refusé tout net de dire bonjour à la Reine. Se tortillant et geignant dans les bras de sa mère, il a ensuite essayé de s’enfuir à plusieurs reprises. Le sourire de la souveraine, habillée en bleu de pied en cap ce jour-là, lui a manifestement donné quelques suées.

Adriana Lima se fait plaquer

Jolie comme un cœur mais le cœur brisé. Le mannequin de 35 ans Adriana Lima s’est séparée du joueur de football américain des New Englands Patriots Julian Edelman avec qui elle était depuis plusieurs mois annonce Eonline. Selon le site, les deux célébrités auraient décidé de rompre à cause de leurs emplois du temps chargés et incompatibles. L’actrice devrait donc gagner du temps pour s’occuper de ses deux filles, Sienna et Valentina, qu’elle a eues avec le joueur de basket Marko Jaric.

Marc Zuckerberg attend une fille

Et de deux ! Marc Zuckerberg a surpris tout le monde jeudi en annonçant sur son compte Facebook que lui et sa femme attendaient un second enfant. Son épouse Priscilla Chan est ainsi enceinte d’une seconde fille, la petite Maxima étant née en novembre 2015. Le papa qui avait « l’espoir que ce soit une fille » s’avoue « impatient » de l’accueillir.

Scott Disick est sex-addict

C’est confirmé ! Scott Disick (l’ex)-copain de Kourtney Kardashian qui avait ramené une jeune fille mannequin dans sa chambre d’hôtel durant les vacances de la famille kardashian au Costa Rica, fait des révélations dans la bande-annonce de la prochaine saison de Keeping Up With The Kardashian. « Je suis un sexe-addict » hurle-t-il ainsi devant Kourtney, pour justifier son infidélité avec la jeune mannequin. Peu probable que cette excuse suffise à son ex-compagne.

