People

SCENE Le concert partira en tournée mondiale…

Emma Stone à la 89e cérémonie des Oscars le mois dernier - WENN

20 Minutes avec agences

Pour ceux qui n’en ont pas eu assez du film, La La Land sera bientôt un show musical sur scène. Comme l’annonce l’ Associated Press, le premier concert mettant en scène le long-métrage sera donné au Hollywood Bowl, à Los Angeles, le 26 et 27 mai.

#LALALAND in Concert opens at the Hollywood Bowl on Memorial Day weekend! Get tickets 3/10 (AMEX pre-sale tomorrow): https://t.co/NIzcezzmPd pic.twitter.com/XXVymdgYnk — La La Land (@LaLaLand) March 6, 2017

La direction artistique a été confiée à Justin Hurwitz, qui a déjà remporté deux Oscars pour son travail musical sur le long-métrage.

Un show symphonique

Le spectacle sera d’envergure, puisqu’il sera constitué d’un orchestre symphonique de 100 instruments, une chorale et un groupe de jazz. Ils auront pour mission d’accompagner les voix originales de Ryan Gosling, Emma Stone et John Legend, car le film sera également retransmis pendant que les musiciens se produiront en live.

>> A lire aussi : «La La Land» à la place de «Moonlight»? Un cinéma reprend la bourde des Oscars

Pour l’instant, outre Los Angeles, des dates ont été annoncées un peu partout aux Etats-Unis, mais aussi au Mexique, en Turquie, en Italie, au Royaume-Uni, au Canada et en Suisse. La production devrait annoncer d’autres dates prochainement.

« Pour moi, l’une des choses les plus excitantes et profondément satisfaisantes en faisant La La Land, c’était de faire un film avec un orchestre live : une centaine de musiciens locaux jouant en temps réel sur les images en Technicolor pour amener à la vie les compositions de Justin. Je ne pourrais être plus excité de partager cette expérience avec le public cet été », a déclaré le réalisateur Damien Chazelle, comme le rapporte Variety.

Mots-clés :