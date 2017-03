People

REVELATIONS Quelques jours avant la confirmation du cancer du chanteur, sa fille Laura Smet avait porté plainte pour le piratage de son compte Facebook…

« Mes jours ne sont aujourd’hui pas en danger ». Si son message ce mercredi a été plutôt rassurant, Johnny Hallyday a bel et bien confirmé être traité pour des cellules cancéreuses. Une annonce contrainte explique le chanteur, afin de mettre un terme à des rumeurs de plus en plus persistantes…

Un piratage de compte Facebook

Il y a une semaine, Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye, affichait sur Instagram son bonheur d’être en vacances auprès de son père à Los Angeles. Le cliché dévoilait alors un père et sa fille, tout sourire.

Diner #familytime #lesmeilleursmoments #losangeles @jhallyday #jetaime❤️ A post shared by Laura Smet (@laura_smet_) on Feb 27, 2017 at 10:17pm PST

Mais quelques jours plus tard, le 6 avril dernier, Laura Smet faisait part d’une triste nouvelle sur son compte Facebook. La jeune femme annonçait que son père était « condamné » par un « cancer des poumons ». Une info également relayée par l’actrice Leila Bekhti sur le réseau social.

L’information, qui alerte très vite les fans de Johnny Hallyday, est supprimée quelques heures plus tard par Laura Smet. L’actrice explique alors êtrevictime d’un piratage de son compte, et précise que le post sur son père est un « fake ». Son attaché de presse confirme l’information à L’Express, ajoutant qu’elle s’apprête également à porter plainte. De son côté, Johnny Hallyday dément aussi, affirmant sur Twitter « je vais très bien ».

Pour tous ceux qui m'aiment, je vais très bien 👍Merci pic.twitter.com/6Zr0Amrfzp — Johnny Hallyday (@JohnnySjh) March 7, 2017

L’annonce choc

Le lendemain, le chanteur prend toutefois la décision de s’exprimer à nouveau sur son état de santé, pour couper court aux rumeurs. Dans un long message posté sur Twitter, le chanteur explique alors que « des informations alarmistes répandues par certains médias et les réseaux sociaux sont erronées, gênantes et indignes ». Dans la journée, le site people Closer annonçait notamment que son état de santé était « très préoccupant ».

Si Johnny Hallyday a confirmé un traitement pour des cellules cancéreuses, l’artiste a voulu se montrer rassurant, précisant que ses jours n’étaient pas en danger, et qu’il combattait « fièrement » la maladie auprès de ses proches.

