Jessica Chastain avoue être fan de Gad Elmaleh - EAST NEWS/SIPA

Marie Lombard

Jeudi 9 mars

La notoriété de George Clooney sert à la carrière de sa femme

Tout réussit à Amal Clooney. Au deuxième trimestre de sa maternité, la femme de George nage dans le bonheur conjugal et… professionnel. Car la notoriété de son célèbre époux a des répercussions positives sur son travail. « Je pense que s’il y a plus de gens qui comprennent ce qui se déroule entre les Yézidis [population qu’elle défend] et Daesh, que si des actions sont mises en œuvre en conséquence, et que cela peut aider ces clients, alors c’est une très bonne chose qu’il y ait un peu plus de publicité autour de cette affaire », a-t-elle ainsi déclaré durant l’émission BBC at Six. Quand travail rime avec plaisir…

Jason Derulo au club de strip-tease

Les filles qui l’accompagnent sur scène ne lui suffisent plus. Jason Derulo a été aperçu le 6 mars dans le club de strip-tease Ace of Diamonds de West Hollywood à Los Angeles. Outre les danses endiablées avec les pulpeuses danseuses (qui lui ont coûté 20.000 dollars), le chanteur a eu l’occasion de décompresser en dépensant plus de 53.000 dollars en boissons alcoolisées. Le club, racheté il y a peu par l’ex-femme de Wiz Khalifa Amber Rose, doit se frotter les mains.

THAT WORK @thecommitteegroup ❤ #AODApproved✔️ A post shared by 💎OFFICIAL A.O.D PAGE💎 (@aceofdiamonds.la) on Mar 8, 2017 at 3:33am PST

Jessica Chastain est fan de Gad Elmaleh

L’Amérique succombe aux charmes de Gad Elmaleh. En tournée aux Etats-Unis, l’humoriste est en train de réaliser son « rêve américain » en conquérant le public outre-Atlantique. Salué par la critique, Gad a su convaincre avec son spectacle en anglais Oh my Gad. Mais un membre de l’audimat féminin a été plus sensible à ses vibes que tout autre. Il s’agit de Jessica Chastain, en pleine promotion de son film Miss Sloane à Paris. L’actrice a révélé au Parisien que c’était une amie qui l’avait amenée voir le comédien pour la première fois. « Je ne connaissais pas [encore] Gad Elmaleh, raconte-t-elle ainsi. C’était dans un tout petit théatre et, après le spectacle, j’étais allée le voir en coulisses », dit-elle avant d’ajouter « il est incroyable. Il paraît qu’il est très célèbre en France (…) et puis, il est vraiment drôle ».

Happy #InternationalWomensDay from the Women's March in Warsaw. I stand in solidarity with women all over the world today and everyday. A post shared by Jessica Chastain (@jessicachastain) on Mar 8, 2017 at 6:25pm PST

Jessica Chastain a participé mercredi à la Journée des droits des femmes à Varsovie.

Le mec de Khloé Kardashian infidèle ?

Les sœurs Kardashian : heureuses en affaire, malheureuses en amour. Alors qu'il semble que le petit ami de Kourtney Kardashian, Scott Disick, ait pris la poudre d’escampette avec un jeune mannequin, la vie de couple de sa sœur Khloé semble se compliquer. Selon une source du Hollywood Life, la grande blonde commence à être suspicieuse quant au fait que son mari la trompe avec la mère de son enfant Jordy Craig. OK Magazine explique que « Tristan Thompson jongle tout le temps entre les deux femmes » ce qui pousserait Khloé Kardashian à se « rendre à Cleveland (ville de Jordy Craig) aussi souvent que possible » pour vérifier les faits et gestes de son amant. Les espoirs de mariages semblent bien loin…

