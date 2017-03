People

MUSIQUE La chanteuse a décidé de suspendre sa tournée après l’accident de voiture qui a coûté la vie à une personne…

Jenifer Bartoli et Patrick Bruel à Paris le 14 janvier 2017. - Francois Mori/AP/SIPA

20 Minutes avec agences

Jenifer ne sera pas sur scène lundi à Nancy. La chanteuse a annoncé à ses fans sur Facebook, qu’elle ne reprendrait pas comme prévu sa tournée la semaine prochaine après l’accident de voiture dans lequel elle a été impliquée en début de semaine.

Comme l’explique Jenifer, elle a avant tout une pensée pour les victimes et leurs familles. « Au-delà de nos blessures physiques qui disparaîtront avec le temps, au moment où je vous écris ces lignes, une jeune femme a perdu la vie dans cet accident, un jeune homme est aujourd’hui en état de mort cérébrale, et le conducteur, dont l’état semble s’être stabilisé, gardera vraisemblablement de lourdes séquelles… Je ne cesse de penser à la douleur des familles des victimes. Toutes mes pensées les accompagnent jour et nuit », écrit Jenifer.

>> A lire aussi : Jenifer suscite un tollé après un tweet en hommage aux victimes de l'accident de voitures

Jenifer a le cœur lourd

Dans la nuit de dimanche à lundi, alors qu’elle rentrait d’un concert à Bruxelles, le minibus de Jenifer a heurté une voiture sur l’autoroute. Une enquête est en cours pour déterminer ce qu’il s’est passé. Dans ces conditions, la chanteuse ne se voit pas remonter sur scène.

La magie Bruxelloise ! Le feu comme d'habitude ! Merci !!!! 😘 Rdv le 23 mars #belzikfestival ! 💋💋 A post shared by Jenifer (@jeniferofficiel) on Mar 5, 2017 at 1:54pm PST

« J’ai le cœur trop lourd pour trouver les forces physiques et psychologiques nécessaires à cette somme de moments de joies et de communion qu’un concert se doit d’être… (…) mon public, il mérite que je lui donne le meilleur et j’en suis incapable dans de telles circonstances », ajoute également Jenifer.

Pour l’instant, les dates de concert sont suspendues et, tout en s’excusant, la chanteuse assure que son promoteur donnera prochainement les informations nécessaires aux détenteurs de billets.

Mots-clés :