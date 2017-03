People

MARIAGE Il a voulu marquer le coup pour leurs noces de coton…

L'acteur Joe Manganiello et sa femme, la star Sofia Vergara - WENN

20 Minutes avec agences

Joe Manganiello est décidément très amoureux de sa femme, Sofia Vergara. Plutôt que de lui acheter un cadeau pour leur premier anniversaire de mariage, l’acteur américain a préféré innover en lui écrivant un livre, tout simplement.

Interrogé par l’édition britannique du magazine Cosmopolitan, Joe Manganiello a expliqué son geste et décrit le contenu de son cadeau pas comme les autres. « Je lui ai écrit un livre pour notre premier anniversaire, a-t-il confié. Il parlait de la façon dont nous nous sommes rencontrés, ainsi que de nos phases de séduction, et ça faisait 40 pages… J’aime énormément ma femme. »

Il faut dire que Joe Manganiello est tout de suite tombé sous le charme de l’actrice de la série à succès, Modern Family.

Une vraie histoire d’amour

Au cours de l’interview, l’acteur qui prête sa voix pour le film d’animation, Les Schtroumpfs et le village perdu, dont la sortie est prévue pour avril prochain, a révélé qu’après avoir appris que celle qui allait devenir sa femme était célibataire, il n’a pas hésité une minute avant de l’appeler. « J’étais en promotion quand j’ai découvert que Sofia (Vergara) était célibataire. (…) J’ai obtenu son numéro de téléphone grâce à Jesse Tyler Ferguson et je me suis directement envolé pour la Nouvelle-Orléans pour être avec elle. »

Les deux amoureux ont commencé à sortir ensemble en juillet 2014 et se sont mariés après un peu plus d’un an de relation, en novembre 2015.

