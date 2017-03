People

Adele qualifiée d'"ogresse" pour avoir porté une robe verte aux Grammy Awards, le 12 février 2017. - M.SAYLES/AP/SIPA

Marie Lombard

Lundi 6 mars

Nicki Minaj pourrait être « utilisée » par son copain

Nicki Minaj file un mauvais coton. Apparue un sein à l’air au premier rang du défilé Haldern Ackermann de la Fashion Week à Paris, il semblerait que le choix de sa tenue (un simple cache-téton sur le sein gauche) ne soit pas le seul faux pas que la chanteuse ait commis dernièrement. Celle qui sort depuis peu avec le rappeur Future a en effet reçu un avertissement très clair de la part de l’ex de ce dernier, la chanteuse Ciara. « Il va t’utiliser », lui aurait-elle ainsi dit dans un mail, selon les informations de Hollywood Life. Pas sûr que cette mise en garde fonctionne, car Nicki Minaj serait en « parfaite alchimie » avec Future, d’après une source du magazine américain.

👅 A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on Mar 4, 2017 at 3:35am PST

« Pretty Woman » aurait dû mourir

La comédie romantique la plus populaire de ces trente dernières années aurait pu finir en tragédie. Vingt-sept ans après la sortie de son film Pretty Woman, dont le rôle principal est campé par Julia Roberts, le réalisateur Jeffrey Katzenberg a avoué Page Six que le personnage aurait dû mourir à la fin. « Au moment du scénario, Pretty Woman était un film R-Rated [interdit aux moins de 17 ans], qui parlait d’une prostituée d’Hollywood Boulevard » et à la fin… « elle mourait d’une overdose ». Evidemment, les gens de chez Disney « n’étaient pas ravis de cette fin » et le final a été changé en Happy Ending. Une reconversion pas trop mal réussie si on se fie au succès du film.

Adele répond à ceux qui la comparent à une ogresse

Dur, dur d’être une vedette. Adele, qui a remporté 5 récompenses à la 59e cérémonie des Grammy Awards, fait, depuis, l’objet de vives critiques qui touchent son physique. La chanteuse, qui avait revêtu pour l'événement une robe verte griffée Givenchy, a ainsi été comparée à l’ogresse Fiona dans le film Shrek par des internautes malveillants. Mais l’artiste a affirmé ce week-end lors d’un concert à Perth qu’elle s’en fichait : « Evidemment, je suis une femme ronde et j’adore manger, mais je me suis entraînée deux fois par jour pour pouvoir rentrer dans cette robe Givenchy », a-t-elle ainsi répliqué avant de renchérir : « Ils peuvent bien dire ce qu’ils veulent, je n’en ai rien à foutre. » On aurait su mieux dire.

