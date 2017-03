People

Rosie Huntington-Whiteley file toujours le parfait amour avec Jason Statham, qu’elle a épousé l’an dernier après six ans de vie commune. Alors que le couple attend aujourd’hui son premier enfant, l’actrice et mannequin a raconté dans C magazine l’histoire derrière l’achat de leur nid d’amour, situé à Beverly Hills.

March fashion issue of C Magazine photographed by Michelangelo Di Battista, out Tuesday 28th February. A post shared by Rosie Huntington-Whiteley (@rosiehw) on Feb 23, 2017 at 7:44am PST

Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est grâce à Pinterest qu’ils se sont décidés ! Rosie Huntington-Whiteley avait tout d’abord repéré la propriété dans Architectural Digest, puis l’avait repostée sur le réseau. « C’est bizarre, a-t-elle raconté. On était sur MLS (un site immobilier) et on s’est dit : ‘’Mais attend, on reconnaît cette maison’’… »

Le coup de cœur

Rosie Huntington-Whiteley a tout de suite craqué pour la villa, qu’elle décrit comme « durable », mais aussi « contemporaine » tout en étant « rustique ». « Elle n’a rien de trop précieux. En même temps, elle est incroyablement glamour, et fabuleuse, mais elle fait authentique », a-t-elle ajouté.

Let's just take a quick peak inside Rosie Huntington-Whiteley’s new house, shall we? http://t.co/bUgM10knpE pic.twitter.com/gCr2Xz64XP — Red Magazine (@RedMagDaily) April 14, 2015

La top et Jason Statham l’ont achetée en mars 2015. Conçue par l’architecte Jeffrey Allsbrook et ayant précédemment appartenu à la créatrice Jenni Kayne, elle s’étend sur plus de 650 mètres carrés, et dispose notamment d’un très chic miroir d’eau. Coût de leur petite folie ? Treize millions de dollars.

