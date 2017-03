People

Kendall Jenner pour le défilé de Pazis - Swan Gallet/WWD/Shutter/SIPA

Marie Lombard

Angie est jalouse de Jennifer Aniston

Angelina Jolie n’a peut-être pas dit son dernier mot. Si se rapprocher de Jennifer Aniston était une stratégie pour rendre Angie jalouse, c’est gagné. Selon une source proche de l’actrice interrogée par Hollywood Life, l’actrice aurait été « piquée de savoir que Brad Pitt pense encore à Jennifer et qu’il veut rester en contact avec elle ». En effet, Angelina serait « frustrée, confuse, ennuyée et blessée de savoir que Brad puisse rejoindre Jennifer si peu de temps après avoir rompu avec elle ». Mais quel bourreau des cœurs ce Brad…

Jennifer Lopez se confie sur son plus beau baiser de cinéma

Jennifer Lopez a joué en compagnie de nombreux acteurs célèbres avec qui elle a pu avoir le privilège d’échanger un long et langoureux baiser sur le plateau : George Clooney, Ralph Fiennes, Matthew McConaughey… Mais aucun d’eux n’a eu lla chance de lui offrir sa plus belle expérience. Invitée du Today Show sur NBC pour assurer la promotion de la série Shade of Blue, l’actrice a en effet avoué que le plus beau baiser du cinéma lui avait été donné par Josh Luca, durant le tournage du film An Unfinished Life, dont le casting comprenait Robert Redford et Morgan Freeman. Désolée les gars !

Today's T #StopTrump #VoteWithLove #proudamerican etsy.com/listing/286075… A post shared by Josh Lucas (@jlucasthe) on Apr 27, 2016 at 7:26am PDT

George W. Bush explique son amitié avec Michelle Obama

Il trônent probablement en tête du classement des duos les plus improbables. Depuis que Michelle Obama et George W.Bush ont été vu en train de se donner une affectueuse accolade, tout le monde cherche à connaître les dessous de leur amitié. Et contre toute attente, c’est l’ancien président qui lève le voile sur ce mystère pour le magazine People. « J’ai dû lui raconter une petite boutade et on dirait qu’elle a apprécié. Je l’ai un peu asti­co­tée et quand je suis avec elle, je suis d’hu­meur assez légère. » raconte-t-il ainsi avant d’ajouter « quand on aime mon sens de l’humour, je suis immédiatement conquis ». Une confession un poil mégalo mais qui a le mérite de nous éclairer.

Quand Kendall Jenner se prend des fessées

Les défilés ça fatiguent, mais apparemment pas assez pour empecher les mannequins de danser. Filmée par l’une de ses amies en boîte hier soir, le top Kendall Jenner, qui en ce moment est à Paris pour la Fashion week, a été vue en train de se dandiner pendant qu’une autre de ses amies lui donne de généreuses fessées. On en connait une qui n’a pas dû etre ravie en voyant son mur Instagram ce matin.

getchu some friends that smack your booty A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Mar 1, 2017 at 3:10pm PST

