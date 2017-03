People

PEOPLE Très engagée pour les droits des femmes, Jane Fonda a révélé, à 79 ans, avoir été agressé sexuellement alors qu’elle était enfant…

Jane Fonda monte les marches à Cannes le 20 mai 2015. - Lionel Cironneau/AP/SIPA

V. J.

Âgée de 79 ans, l’actriceJane Fonda, Oscar de la meilleure actrice pour Klute et star de la série Grace and Frankie, est depuis longtemps engagée dans la cause des femmes. Mais elle n’avait jusqu’à maintenant jamais parlé de sa propre expérience, de ses propres traumas. « J’ai été violée, j’ai été agressée sexuel­le­ment enfant, confie-t-elle dans une interview à The EDIT. J’ai été virée parce que je ne voulais pas coucher avec mon patron et j’ai toujours cru que c’était de ma faute, que je n’avais pas fait ou dit ce qu’il fallait. »

La comédienne ajoute que c’est ce passé douloureux qui l’a amené à s’engager autant pour les droits des femmes, et par exemple à fonder le Jane Fonda Health Center for Adolescent Reproductive Health afin de prévenir la grossesse chez les adolescentes. « Je connais des jeunes filles qui ont été violées et qui ne savaient même pas que c’était un viol, commente-t-elle. Elles se disent : “Ce doit être parce que je n’ai pas dit non comme il fallait". »

Mots-clés :