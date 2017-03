People

Marie Lombard

Jeudi 2 mars

Brad Pitt revient vers Jennifer Aniston

Brad Pitt revient à ses premières amours. Il semblerait que l’acteur, qui rappelons-le avait délaissé son ex Jennifer Aniston pour se mettre avec Angelina Jolie en 2007, soit pris de regret maintenant que Angie est partie. Selon US Weekly, Brad a fait jouer ses relations pour obtenir le numéro de son ex et depuis, « ils ont commencé à parler ». L’acteur aurait ainsi confié à Jennifer Aniston « qu’il traverse un moment difficile à cause de sa rupture » et l’ancien couple aurait « échangé quelques messages en se rappelant le bon vieux temps » selon une source proche de la comédienne. C’est vrai que quand votre femme raconte à tout le monde que vous êtes un alcoolo drogué dangereux pour ses gosses, ça change la donne.

Roman Polanski irait en prison s’il revenait aux Etats-Unis

C’était bien essayé mais c’est raté. Roman Polanski, qui avait engagé ses avocats dans un bras de fer avec les Etats-Unis de façon à pouvoir revenir sur le sol américain sans se faire arrêter, s’est vu répondre par la négative. Selon TMZ, le procureur de Los Angeles a déclaré que le réalisateur « ne peut pas dicter de loin tout en s’isolant de toute conséquence potentiellement négative ». En clair d’après le site, si Roman Polanski remettait les pieds outre-Atlantique, ce serait la prison pour lui en attendant son procès.

Britney Spears est devenue super-musclée

L’époque des crânes rasés et des pétages de plomb est loin derrière Britney Spears. La chanteuse expose sur Instagram ses progrès sportifs et c’est impressionnant. Jambes galbées, abdos sculptés et bras toniques, l’interprète de Toxic paraît avoir retrouvé une forme olympique. Et les internautes ne peuvent qu’approuver ce changement drastique de morphologie : « Tu sembles en forme ! », « bravo ! » l’encouragent-il ainsi. Britney Spears a encore de beaux jours devant elle.

Blessed day 💜💜💜 A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Feb 28, 2017 at 1:42pm PST

Khloé Kardashian a traumatisé son ex

Khloé Kardashian aurait-elle laissé de mauvais souvenirs à son ex James Harden ? Interrogé sur leur relation par le magazine de sport américain Sports Illustrated, le basketteur et star des Rockets de Houston est revenu sur la futilité des agissements de son ex. « Je ne tirais rien de cette relation, si ce n’est de voir mon visage partout », raconte-t-il ainsi avant de se questionner sur « qui pouvait bien être intéressé de savoir quelles chaussures [il portait]. » « Je devais me débarrasser de cela », conclut-il. On en connaît une qui doit être ravie de ces révélations…

