Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais Leonardo DiCaprio a des sourcils de compétition - AMPAS/SIPA

C.W.

Vous aimez peut-être prendre soin de vos sourcils, sachez que Leonardo DiCaprio aussi. Et comme il en a les moyens, et qu’apparemment il en avait besoin pour la cérémonie des Oscars, l’acteur aurait fait venir son esthéticienne fétiche… d’Australie. Pas très écolo mais un tapis rouge ça vaut bien ça, non ?

Plus de deux cents dollars les touffes de poils

Selon le site duSidney Morning Herald, Sharon-Lee Hamilton, une « eyebrow artist » (une spécialiste du sourcil), aurait fait le déplacement depuis Sydney en Australie, pour aller brosser le poil de Leonardo DiCaprio (et de son ami Tobey McGuire aussi), aux Etats-Unis, pour la cérémonie des Oscars. Un soin qui aurait coûté environ 200 dollars, sans compter le déplacement en avion et les frais de voyage de l’esthéticienne… Bref, ce n’est pas donné.

