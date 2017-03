People

Rob Kardashian déprime depuis sa rupture avec Blac China - Evan Agostini/AP/SIPA

Marie Lombard

Mercredi 1er mars

Rob Kardashian : Entre alcool et drogue

Il touche le fond. Pendant que Blac Chyna se balade au bras d’un tendre inconnu, sans sa bague de fiançailles, Rob Kardashian se morfond chez lui. Selon le site Radar Online, l’unique garçon de la famille Kardashian ne ferait « plus aucun exercice » ni « régime ». « Rob est complètement perturbé » et « a même recommencé à boire et à fumer de la marijuana », a par ailleurs affirmé un de ses proches. Son état est d’autant plus inquiétant que Rob Kardashian ne serait pas en mesure « d’être présent pour sa fille en ce moment » et « compte sur sa famille pour élever Dream ». Avec ses cinq tantes, la petite fille ne va pas manquer d’attention.

Noé Elmaleh flirte sur Instagram

Il est le nouveau visage du mannequinat français et se pose déjà en successeur de Lily-Rose Depp. Mais il est en couple… Noé Elmaleh, le fils de Gad qui a fait récemment une apparition dans un défilé Zadig et Voltaire, a brisé bien des cœurs cette année. Alors qu’il avait déjà posté une photo de lui avec une jolie brune au bras sur Instagram, il vient de récidiver avec la même jeune fille. Il semble par ailleurs peu probable qu’elle soit seulement une amie puisqu’il lui déclare qu’il « l’aime ». Désolée…

Happy Birthdayyy 🎉 Je t'aime ❤️ ! A post shared by (.) (@noeelmaleh) on Feb 27, 2017 at 10:51pm PST

Janet Jackson et son bébé vont bien

Les Jackson peuvent prétendre à la médaille du premier « Famous Clan » des Etats-Unis au même titre que les Kardashian. En promotion au Royaume-Uni à l’occasion des 50 ans des Jackson Fives, Tito et Jackie Jackson en ont profité pour donner des nouvelles de leur sœur à l’émission Good Morning England. Janet, qui a accouché il y a un mois à l’âge de 50 ans, « va bien » selon les chanteurs. « Tout le monde se porte à merveille » racontent-ils. Nous voilà rassurés.

L’ex de Kate Hudson renégocie la garde de leur enfant

Avis de tempête entre Kate Hudson et son ex-mari Chris Robinson. Alors que l’actrice et le chanteur sont séparés depuis dix ans, ce dernier a demandé à revoir leur accord au sujet de la garde de leur fils, agé de 12 ans. Selon le Daily Mail, l’ancien couple qui partage la garde alternée de Ryder, se pliera à une batterie de tests pour déterminer le lieu de résidence de l’enfant. A vos marques, prêts, partez !

