Cindy Crawford assume complètement sa peau d'orange - Lloyd/Newspix/Shutterst/SIPA

C.W.

Mardi 28 février 2017

Cindy Crawford assume sa cinquantaine

Cinquante et un ans, toutes ses dents, et un peu de peau d’orange. Et vous savez quoi ? Cindy Crawford, l’une des plus belles femmes du monde, s’en contrefiche ! « J’ai de la cellulite, je le reconnais. Mais ce n’est pas ça qui va m’empêcher de me mettre en maillot de bain. Tant pis ! Je n’ai plus le même corps qu’à 20 ou 30 ans, mais le défi, c’est d’accepter cela et de profiter de la vie que j’ai pu construire grâce à cela », a-t-elle confié au Daily Telegraph, rapporte purepeople. Et tu as bien raison, Cindy.

Nicki Minaj joue la carte de l’élégance

En plein tournage de son nouveau clip, Nicki Minaj a dévoilé en exclusivité sur Instagram l’une des tenues portées dans la vidéo. Et comme d’habitude, Nicki a opté pour le chic et l’élégance. L’artiste se dandinera donc en cuir rouge, casquette en plexi sur la tête, cuissardes à lacets. Un look passe-partout.

#AnotherOne 🎬- 📸: @grizzleemusic A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on Feb 27, 2017 at 12:26pm PST

La fille de Kourtney K. arbore un piercing à la lèvre

En parlant de look, celui de la nièce de Kim Kardashian, ne passe pas. Sur Instagram, Kourtney Kardashian a posté un cliché de sa fille de quatre ans, Penelope. Le hic ? Un anneau à la lèvre qui n’a pas manqué de scandaliser les followers de Kourtney, choqués de voir un piercing sur une enfant. Les fans de la jeune femme quant à eux, ne cessent de répéter qu’il s’agit d’un faux. De son côté, Kourtney n’a pas encore répondu aux attaques…

Our Oscar Sunday. Yes, that's a lip ring. Thanks @kimkardashian A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Feb 27, 2017 at 11:04am PST

