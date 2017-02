People

Depuis quelques jours, un certain « Dennis » a repris les rênesdu compte Twitter de Lily Allen. Pour cause, après s’être confiée sur ses troubles bipolaires et sur la naissance de son enfant mort-né en 2010, victime de trolls, la chanteuse a décidé de s’éloigner du réseau social.

« Je suis bipolaire, j’ai souffert de dépression postnatale »

Alors qu’un internaute se moquait de sa santé mentale, la chanteuse a confirmé sur Twitter qu’elle souffrait bel et bien de bipolarité. « Je suis bipolaire, j’ai souffert de dépression postnatale ainsi que de troubles de stress post-traumatique », a-t-elle notamment expliqué sur le réseau social.

.@Ged_2345 I DO have mental health issues.Bi-polar,post natal depression, and PTSD, does that make my opinion void. — Lily (@lilyallen) February 25, 2017

Mais Lily Allen ne s’est pas arrêtée là dans les confidences, et a ensuite ajouté que ces troubles dataient de la naissance de son enfant mort-né en 2010. Dans un tweet en particulier, la jeune femme a donné des détails très intimes concernant ce tragique événement, précisant qu’elle était « restée allongée à l’hôpital avec, entre les jambes, le cadavre de son bébé à moitié sorti de son corps, et ce pendant 10 heures ».

@Lumix_Trident @Ged_2345 when I lay in a hospital bed with my deceased son stuck between my legs halfway out of my body for 10 hours. — Lily (@lilyallen) February 25, 2017

Des confidences qui ont entraîné un déchaînement de haine sur Twitter, où la chanteuse s’est notamment vu qualifiée de menteuse.

@lilyallen @Ged_2345 are you saying that a British hospital left you, with a dead baby 'stuck between your legs' for 10 hours? Liar! — Lis (@lisaj21_x) February 25, 2017

Harcelée par de nombreux trolls, Lily Allen a alors pris la décision de quitter Twitter, ajoutant qu’elle reviendrait.

My timeline is full of the most disgusting, sexist, misogynistic, racist shit. Really, new levels. I'm no masochist so I'll be back x — Lily (@lilyallen) February 25, 2017

Depuis, un certain « Dennis », un ami de la chanteuse a priori (ou Lily Allen elle-même ?), a pris le contrôle de son compte, et se charge de prendre la défense de la jeune femme tweets après tweets.

Hi , I'm Dennis,I'll be looking after lily's twitter for a while.I can only communicate in gif form,and I'm going on a hate blocking spree. — Lily (@lilyallen) February 25, 2017

