People

PEOPLE La chanteuse canadienne sait très bien de quoi elle parle…

La chanteuse Céline Dion - WENN

20 Minutes avec agences

L’année 2017 a commencé sous le signe des jumeaux avec l’annonce de la grossesse de Beyoncé et celle d’Amal Clooney. Céline Dion connaît bien le sujet puisqu’elle-même est maman de jumeaux, Eddy et Nelson, qu’elle a eus avec son mari René Angelil. Ravie pour sa consœur, l’interprète de My Heart Will Go On a toutefois quelques mises en garde à donner à la femme de Jay Z.

>> A lire aussi : Céline Dion se lance dans la maroquinerie

« Ça va être la frénésie à la maison. Elle a de la chance d’avoir tous les gens qu’elle veut pour l’aider, mais personne ne remplacera jamais une maman et elle est une super maman, j'en suis sûre », a expliqué Céline Dion à E ! News tout en ajoutant tout de même que des jumeaux c’était aussi une « double bénédiction ».

Une star au top

Céline Dion est très admirative de Beyoncé et elle a parfaitement confiance en ses capacités et son entourage. « C'est une grande professionnelle. Elle sait ce qu’elle fait.», a précisé la Canadienne.

D’ailleurs Céline Dion ne manque pas de compliments pour l’interprète de Formation. « Elle est magnifique, elle fait rêver les femmes, elle est tellement belle, elle est au-dessus de tout », a confié la star.

Mots-clés :