20 Minutes avec agences

Mariah Carey n’est pas surnommée la diva pour rien, et c’est par ailleurs une comparaison qu’elle assume parfaitement. Récemment, la chanteuse a donné une interview à Rolling Stone, où elle a évoqué sa performance « chaotique » du Nouvel An à New York. Après sa prestation, elle a accusé la production de ne pas avoir réglé un problème d’oreillette qu’elle avait pourtant signalé.

S’expliquant sur l’événement, elle en est venue à la conclusion qu’elle ne pourrait pas vivre dans le monde réel. « Personne ne va rien comprendre si je ne l'explique pas, parce que ce n’est pas leur métier. De la même façon que je ne serais pas en mesure de comprendre quelqu’un qui travaille dans un bureau, ni comment faire ça. Je suis littéralement incapable de vivre dans le monde réel et d’y survivre », a-t-elle dit.

Une version maintenue

La production de l’événement, gérée par Dick Clark Production, a toujours réfuté les allégations de Mariah Carey, mais la chanteuse n’a nullement l’intention de changer de version.

« C’était totalement hors de mon contrôle, je n'ai pu sauver la situation car c'était le chaos complet. Je suis désolée (…) Je blâme tout le monde et je me blâme moi-même pour ne pas être partie après les répétitions », ajoute Mariah Carey.

